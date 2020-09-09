Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественного здравоохранения Николае Фуртунэ сделал резонансное заявление. Он сказал, болезнь Сovid-19 "унеcла жизни тех, кто и так был обузой для окружающих". Такие слова главного эпидемиолога республики возмутили многих и вскоре президент Игорь Додон потребовал его отставки.

Заявление об умерших от коронавируса Фуртунэ сделал в эфире телеканала TVR Moldova, пишет "Интерфакс".

"Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире Covid-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове", - заявил Фуртунэ.

После этого заявления демократическая партия, экс-министр здравоохранения Алла Немеренко и оппозиционные партии вместе потребовали его отставки.

Эпидемиолог попытался спасти ситуация и заявил, что люди его неправильно поняли, так как он имел в виду, что эти больные - "обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной". Однако это Фуртунэ не помогло. Вскоре президент Игорь Додон потребовал его отставки.

В связи с вышеизложенной ситуацией, во вторник, 8 сентября, Николае Фуртунэ объявил о своей отставке на заседании, которое созвал премьер-министр Ион Кику.

Сообщается, что в правительстве, Кику "высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". Однако премьер-министр выразил сожаление по поводу недавних заявлений эпидемиолога об умерших от коронавируса пациентах.

Напомним, в Молдове за последние дни отмечается самый большой прирост зараженных коронавирусом. А неделю назад республика вышла в лидеры по количеству больных Covid-19 в Европе на миллион населения.

Также мы писали, что в связи с неутешительной эпидемиологической ситуацией, Молдова продлила режим чрезвычайного положения до августа.