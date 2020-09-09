В Одессе сотрудники СБУ перехватили партию кокаина на $17 миллионов. В среду, 9 сентября, наркотики прибыли в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Сообщается на сайте спецслужбы.

"Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки с 112 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Также проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве поймали полицейского, который продавал наркотики из вещественных доказательств.

Также мы сообщали, что в одесском аэропорту пограничная собака нашла партию наркотиков в багаже болгарина.