Несмотря на облавы на украинцев с поддельными документами, растет поток заробитчан, которые пытаются проскочить в Евросоюз любым способом.

Все больше украинцев интересуются, как можно проехать в страны ЕС по биопаспорту, а на западной границе увеличивается поток машин и автомобилей. Попасть в ЕС транзитом можно по-прежнему через Венгрию, только выстояв в долгих очередях, которые выросли из-за более тщательных проверок венгерскими пограничниками.

Как рассказали в Чопском пограничном отряде, ежедневно на украинско-венгерской границе проезжает несколько сотен машин и бусиков с пассажирами - в разы больше, чем в "мирное время".

"Кого-то заворачивают, но большинство пропускают", - говорят на границе.

В посреднических агентствах говорят, что выросло количество тех, кто делает фиктивные и настоящие польские рабочие визы (это проще всего) для выезда в страны Западной Европы - Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию.

"У нас все клиенты (а это уже больше ста человек за август и начало сентября) доезжают спокойно до пунктов назначения. Хотя, конечно, гарантий никто не дает, все на свой страх и риск. Они делают рабочие визы в Польшу от проверенных работодателей, документы реальные, и едут с ними в Германию и другие страны ЕС", - поделилась Ульяна, представительница одной из фирм, которая помогает и с документами, и сажает на автобус - примерно за 5 тыс грн.

В соцсетях же продолжают активно расспрашивать, как выехать в страны ЕС.

"Подскажите, выставили ли снова контрольные посты на польско-немецкой границе и хватают ли в Германии? Надо проскочить в Голландию по биометрии или рабочей польской визе", - интересуется в одной из тематических групп Виктор Жук.

В комментариях мнения разделились. Одни делятся успешными историями "проскоков".

"Я ехал 5 сентября в Германию через польско-немецкую границу, пункт Ольшина-Коттбус. Никаких проверок, полицейских нарядов и постов не было. У меня были польские документы и биопаспорт", - рассказал нам львовянин Вадим.

"Ехал в Германию в воскресенье, 6 сентября - ни постов и ни одного полицейского не было", - вторит ему Андрей Ортынский.

Другие попадаются.

"Сразу двум моим знакомым немцы дали депорт на 10 лет, забрали все деньги, оставив по 200 евро на дорогу. Те, кто едут, думают, что они такие мудрые и всех обхитрят. А потом из-за таких как они ко всем украинцам плохо относятся", - говорит нам живущая в Кракове журналистка Анастасия Масляк.

Из-за того, что все больше украинцев используют польские приглашения и визы для выезда дальше на Запад (некоторые делают поддельные, а некоторые для подстраховки - реальные документы, чтобы только проскочить в ЕС), у наших заробитчан действительно страдает репутация.

"Дело в том, что у поляков, которые делают для украинцев приглашения, автоматически растет цена на все услуги коммунальные плюс налог. Кроме того, на границе наши дают еще адрес пригласившего поляка, у которого якобы будет проходить карантин, и никто не хочет платить за украинца 17 тысяч злотых штрафа (125 тыс. грн), ведь если приедет полиция, а человека нет, то у поляка - проблемы. Как говорит пословица, пусти свинью под стол, так она полезет на стол. А для немцев наши, которые едут по польским документам, делают "дармовую кассу" в бюджет. Они с нашими не церемонятся - за такой номер "лепят" штраф в 520 евро, могут посадить в тюрьму на месяц, конфисковать машину и депортировать с запретом въезда в Шенген на годы", - говорит нам бывший украинец Николай, который занимается трудоустройством наших заробитчан в Польше.

В дипломатических кругах нам подтвердили, что немецкие правоохранители активизировались на границах.

"Им поступила информация от поляков, что украинцы едут нелегально, они периодически выставляют посты. Этого не афишируют и высчитать их невозможно. За полгода уже выдворили около сотни наших нелегалов, а сейчас, когда ждут вторую волну ковида, приграничные патрули усилят, поэтому скорее всего словят еще больше украинцев", - говорит нам один из дипломатов.