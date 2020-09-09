Госбюро расследований закрыло несколько уголовных дел, открытых по обращением заявителей против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в интервью "Украинским новостям" сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", - сказал Бабиков и уточнил, что речь идет о закрытии двух-трех дел.

Правда, замдиректора ГБР не сообщил, какие это уголовные производства и кто выступал заявителями по ним.

Напомним, что Печерский райсуд Киева отменил постановление ГБР о закрытии в отношении экс-президента Петра Порошенко уголовного производства о грубом вмешательстве в судебную систему и незаконные действия при назначении судей.

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