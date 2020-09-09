Состояние бывшего заключенного в России Владимира Балуха, которого избили в ночь на вторник, стабильно тяжелое, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких и до сих пор без сознания.

Об состоянии Балуха сообщает на свое личной странице в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

"От врачей БСП, где находится Балух:"Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала политик.

Во вторник, 8 сентября, крымского активиста избили в Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали.

По данным Нацполиции, Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в заведении на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

Владимир Балух вернулся на родину год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена пленными вместе с еще 35 людьми. После этого Балух работал в офисе украинского омбудсмена в Киеве, а на местных выборах-2020 присоединился к команде Порошенко.