С начала 2020 года было зафиксировано 49 инцидентов с применением силы против работников медиа. То есть за август добавилось еще четыре случая нападения на сотрудников СМИ. В июле таких инцидентов было 45.

Об этом говорят данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Так, 2 августа члены семьи журналиста черкасского интернет-сайта "Обо всем" Александра Носенко обнаружили автомобиль, которым пользуется работник СМИ, с признаками повреждения, а именно - следами зеленой жидкости неизвестного происхождения. По этому факту Черкасским отделом полиции открыто уголовное дело по ч.1 ст. 296. Правоохранители открыли производства за хулиганство, впрочем Александр настаивает на том, что причиной инцидента стала его профессиональная деятельность, а именно серия его журналистских расследований о событиях в Матусивськой ОТГ на Шполянщине Черкасской области.

В комментарии НСЖУ Александр рассказывает, что занимается данной темой с мая. Поводом для первого материала стало сообщение прокуратуры, что в Матусивськой ОТГ хотели продать гидротехнические сооружения сельского пруда площадью 37 гектаров, несмотря на то, что такие сооружения строго запрещено отдавать в частным предпринимателям.

"После этого я получил информацию, что председатель ОТГ назвал меня псевдожурналистом, и таких надо привлекать к ответственности. Но ко мне стали обращаться люди из общины, рассказывали о других фактах злоупотреблений. Соответственно, я написал несколько материалов, и по некоторым были даже возбуждены уголовные производства", - рассказывает журналист.

Редакция интернет-сайта "Обо всем" поддерживает позицию работника СМИ и считает инцидент откровенным запугиванием коллеги за проведенное журналистское расследование и настаивает на необходимости отработки следователями именно версии о мести за его проделанную работу.

Ночью 17 августа подожгли автомобиль программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) возле дома водителя съемочной группы Бориса Мазура в Броварах. Машина не подлежит восстановлению, а полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ и отчитывается о задержании подозреваемого в преступлении.

Двумя неделями ранее журналисты и работники программы "Схемы: коррупция в деталях" заявляли о системном давлении, в частности, в квартире журналиста Михаила Ткача нашли признаки прослушивания.

"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на Youtube-канале. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Прослушивание, поджог авто, что дальше?" - задает риторический вопрос Михаил Ткач.

Кроме повреждения имущества, против журналистов применяли и физическую силу. В Одессе совершили нападение на журналистов телеканала "ZIK" и депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" во время прямого эфира. Во время общения работников СМИ с политиками к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, начали ругаться, толкаться - перебросили оборудования телеканала, специальные стойки.

Ведущими прямого эфира из Одессы, который транслировался с Приморского бульвара 24 августа, были Артем Бибик и Дария Муринська. Они пытались продолжать прямую трансляцию несмотря на нападение радикалов и препятствование от прохожих. Журналисты написали заявление в Национальную полицию, обращение телеканала о давлении радикалов рассматривался на заседании парламентского Комитета по вопросам свободы слова.

Также 11 августа произошло нападение на съемочную группу телеканала "Украина 24".

"Довольно странная ситуация среди бела дня, - комментирует инцидент журналист Евгений Назаренко. - Мы приехали в Днепровский район Киева, где накануне бушевали страсти вокруг застройки. Собственно мы приехали просто разобраться в ситуации, мы не обвиняли никого. Снимали забор, позади меня располагался какой-то общественное заведение, кафе. Вдруг оттуда вышел какой-то человек достаточно крепкого телосложения, в темных очках и начал запрещать снимать, мол, там люди отдыхают. После того, как мы ответили, что не снимаем людей, а только забор, местность, нам попытались разбить камеру. Я пытался его удержать, оператор весь этот процесс снимал, но несколько пинков по камере прилетело. К счастью, с ней все в порядке. Мы конечно вызвали полицию. Следственно-оперативная группа прибыла достаточно быстро, оформили заявление. Все показы полиции мы предоставили, видео показали".

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что август оказался относительно "спокойным" месяцем по количеству атак на журналистов, но и грубое уничтожение авто, и срыв радикалами телеэфира являются показательными актами запугивания журналистов.

В НСЖУ добавили, что каждый инцидент грубого препятствования журналистской деятельности является давлением не только на жертву атаки, но и на журналистское сообщество в целом. Впереди избирательная кампания - а значит растут риски.

Напомним, ранее в НСЖУ рассказали, где и за что нападали на журналистов в мае.

Также мы писали, карантин спровоцировал резкий рост числа нападений на журналистов.