В Деснянском районе Киева взорвалась цистерна для транспортировки газа. Инцидент произошел на территории предприятия ООО "Бас холдинг", которое продает топливо. Погиб один человек.

Об этом в среду, 9 сентября, информирует пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что взрыв газовоздушной смеси произошел около 09:30 на улице Вискозной. В этот момент в цистерне проводились сварочные работы. В результате происшествия погиб 52-летний сварщик, житель Херсонской области. Его 33-летний коллега был госпитализирован с телесными повреждениями.

На данный момент устанавливаются все подробности взрыва. Правоохранители предполагают, что его причиной могло стать нарушение техники безопасности.

"Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывоопасным предметом, в результате чего он сдетонировал. Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами.

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