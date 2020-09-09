Руководство "ДНР" снова перенесло исполнение приказа об обстреле украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области, где, по утверждению сепаратистов в нарушение условий перемирия были оборудованы укрепительные сооружения. В то же время "МИД республики" предложило провести заседание Трехсторонней контактной группы в среду, 9 сентября.

Об этом во вторник, 8 сентября, информирует пресс-служба "ведомства" в своем телеграм-канале.

"9 сентября, в 12:00 мы предлагаем созвать внеочередную встречу Контактной группы с целью принятия решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей Донецкой Народной Республики, а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ относительно фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций вооруженных формирований Украины вблизи населенного пункта Шумы. Письмо с соответствующим призывом уже было направлено нами в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом сепаратисты по-прежнему утверждает, что украинские военные оборудовали укрепления возле Шумов, чем и нарушили перемирие.

"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", - добавили "МИД ДНР".

Стоит отметить, что это уже третий раз за последнее время, когда переносится исполнение приказа "главы ДНР" Дениса Пушилина о нанесении артиллерийского удара по украинским позициям в Шумах. Согласно последнему заявлению руководства "республики", обстрел был намечен на сегодня, 9 сентября.

В свою очередь украинская сторона заявила об отсутствии изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от о мерах по усилению режима прекращения огня.

Напомним, 6 сентября на Добассе произошло обострение. Был убит первый украинский военный с начала перемирия на Донбассе 27 июля.