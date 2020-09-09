Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на подлинности записи переговоров Варшавы и Берлина об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным и рассказал о деталях перехвата этого разговора, передает "Интерфакс" со ссылкой на интервью белорусского лидера руководителям российских СМИ.

По словам Лукашенко, перехват осуществила белорусская станция радиоэлектронной разведки, которую развернули в Гродно.

"Мы развернули эту станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю", - цитирует белорусского лидера главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По его словам, Лукашенко привел мнение белорусских спецслужб о том, что в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту - это американцы".

Также стало известно, что Лукашенко передал запись переговоров главе Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову. Об этом сообщил главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян в телеграм-канале радиостанции.

"Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном. Президент Белоруссии заявил, что в записи есть неопубликованная часть, которая в такой же степени удивит общество", - говорится в сообщении.

Напомним впервые Лукашенко озвучил информацию о перехвате разговора Варшавы и Берлина во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске. На основании услышанного на этой записи Лукашенко сделал заявление, что никакого отравления Навального не было. Записи были обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.

В ответ на это Государственная Дума России выступила с предложением проверить полученные пленки на подлинность.