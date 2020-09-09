Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала детей, живущих в зоне военного конфликта на Донбассе, "немытыми" и "нечесаными".

Так, сначала Янченко заявила о том, что жители украинских городов и населенных пунктов должны сами решать, как будут называться улицы и другие объекты. На вопрос ведущей касательно того, почему, в таком случае, в части регионов Донбасса не будут проводиться местные выборы, депутат ответила.

"Вы мешаете две темы. Но, раз вы постоянно поднимаете тему и постоянно касаетесь Владимира Зеленского, я бы тоже хотела прокомментировать, как представительница его команды. У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете о чем я думала весь день 1 сентября. Что этот год, он уникальный и он по-трагичному даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные были в 2013-14 году. На Донбассе это дети, которые вот родились и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения", - заявила нардеп.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему на Донбассе "немытые и нечесаные" дети, Янченко заявила, что ее супруг (Виктор Андрусив - Ред.) в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область, все нулевки, все КПВВ и видела все лично".

Видео: YouTube/ NEWSONE

Отметим, что слова Янченко резко вызвали негатив в соцсетях. В частности, на них отреагировала ведущая телеканала "112-Украина" Юлия Колтак, которая посоветовала ей покинуть Раду: "Через минут двадцать Янченко извинилась. Но я, как выходец из Донбасса, которая, кстати, тоже заканчивала школу уже во время начала боевых действий в 2014 году, могу посоветовать немытой и нечесаной Янченко засунуть свои извинения в одно место и сложить депутатский мандат. Фу", - написала Колтак.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Правда, ЦИК через подлог отменила их Донбассе, лишив права голоса полмиллиона избирателей.

Ранее мы писали, что вместе с местными выборами может быть проведен всеукраинский опрос.