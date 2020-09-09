Тысячи беженцев остались без крова из-за пожара на острове Лесбос. Фото: Twitter/@th_voulgarakis

Тысячи мигрантов, бежали из переполненного лагеря беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после пожаров, испепеливших лагерь в ночь на среду, 9 сентября. Большая часть беженцев проникла на территорию страны через границу с Турцией, с которой у Греции обострились отношения.

Об трагедии сообщает издание GreekReporter.

 Лагерь, в котором проживало более 12 000 мигрантов и беженцев, по сообщениям пожарной службы рассчитан всего на 2800 человек. Во вторник, 8 сентября, он оказался изолирован из-за обнаруженной вспышки коронавирусной болезни. Об этом объявила служба здравоохранения, которая выявила в Мории 35 случаев Covid-19.

Пожарная служба сообщает о "нескольких очагах возгорания" вокруг и внутри лагеря. Однако сообщения о том, что пожар начали сами мигранты, возмущенные карантином, представители службы не подтверждают.

Тысячи людей, в том числе женщины с младенцами, дети, старики, больные, инвалиды, в панике бежали, неся с собой часть имущества

Полиция заблокировала шоссе в направлении Митилены, чтобы предотвратить бегство мигрантов в город.

"Пожар распространился внутри и снаружи лагеря и уничтожил его... Более 12 000 мигрантов охраняются полицией на шоссе", - рассказал в эфире греческого телеканала "Скай мэр главного города острова, Милинене, Стратос Кителис.

"Это очень сложная ситуация, потому что некоторые из оказавшихся на улице людей ковид-позитивны", - добавляет чиновник

 

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться