Тысячи мигрантов, бежали из переполненного лагеря беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после пожаров, испепеливших лагерь в ночь на среду, 9 сентября. Большая часть беженцев проникла на территорию страны через границу с Турцией, с которой у Греции обострились отношения.

Об трагедии сообщает издание GreekReporter.

Лагерь, в котором проживало более 12 000 мигрантов и беженцев, по сообщениям пожарной службы рассчитан всего на 2800 человек. Во вторник, 8 сентября, он оказался изолирован из-за обнаруженной вспышки коронавирусной болезни. Об этом объявила служба здравоохранения, которая выявила в Мории 35 случаев Covid-19.

Пожарная служба сообщает о "нескольких очагах возгорания" вокруг и внутри лагеря. Однако сообщения о том, что пожар начали сами мигранты, возмущенные карантином, представители службы не подтверждают.

Тысячи людей, в том числе женщины с младенцами, дети, старики, больные, инвалиды, в панике бежали, неся с собой часть имущества

Полиция заблокировала шоссе в направлении Митилены, чтобы предотвратить бегство мигрантов в город.

"Пожар распространился внутри и снаружи лагеря и уничтожил его... Более 12 000 мигрантов охраняются полицией на шоссе", - рассказал в эфире греческого телеканала "Скай мэр главного города острова, Милинене, Стратос Кителис.

"Это очень сложная ситуация, потому что некоторые из оказавшихся на улице людей ковид-позитивны", - добавляет чиновник

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2