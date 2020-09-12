12 сентября церковь вспоминает святого благоверного князя Александра Невского. Сегодня с именинами поздравляют Александров. Рассказываем о том, что означает это имя, кто такой Александр Невский, чем именины отличаются от дня ангела. Также мы собрали красивые и прикольные открытки к празднику.

Что такое день ангела и чем он отличается от именин

Чаще всего день ангела и именины в широком понимании считают синонимами, но в церковной традиции это разные даты. День ангела - это дата, когда человека крестили и он получил своего ангела-хранителя, который призван его оберегать.

Во время крещения каждый православный также получает имя в честь определенного святого. День памяти этого святого в церковном календаре называют именинами. Так, что строго говоря сегодня не день ангела, а именины Александров, но никто не обидится, если его поздравить с днем ангела в день именин.

Что же делают, если святых с именем Александр много, а память одного только Александра Невского отмечают 9 раз в году?

Во-первых, нужно узнать, в честь какого именно святого дали имя. Если это неизвестно - человек может сам выбрать святого, который кажется ему самым близким. Если святой покровитель известен, тогда выбирают дату, ближайшую после дня рождения либо наиболее известный день памяти этого святого. Например, у Александра Невского это 6 декабря. Но по желанию можно отмечать именины и несколько раз в году.

Кто такой Александр Невский

Невский был полководцем и князем Новгородским, Переяславским, великим князем Киевским и князем Владимирским. Считается, что за свою жизнь он не проиграл ни одного сражения.

Александр Невский выиграл битву со шведами на Неве в 1240 году (прозвище князь получил по названию битвы и реки), Ледовое побоище с крестоносцами на Чудском озере в 1242 году.

Монголо-татарское иго князь побороть не смог и, понимая, что эта борьба отберет все силы для битвы с западным врагом, он приложил все силы, чтобы сохранить мир с Ордой.

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский"

Церковь трактовала военные победы Невского, как защиту православия и борьбу с католической экспансией, поскольку Ордынское иго считалось более веротерпимым. При этом некоторые историки считают, что угроза ливонцев с запада не была такой масштабной, а союз с монголами князь заключил, чтобы укрепить личную власть.

Считается, что Александр Невский отличался человеколюбием и милосердием, не был жадным или корыстолюбивым при власти. Его стали почитать как святого сразу же после смерти.

Значение имени и характер

Имя Александр переводится с греческого, как "защитник", "покровитель". Обладателям этого имени приписывают лидерские качества, решительность, благородство и ответственность. Они обходительны с женщинами, любят детей.

Среди Александров много меценатов, поскольку щедрость - еще одно качество их характера. У них хорошее чувство юмора, глубокая интуиция. Им приписывают открытость, честность. Из Саш нередко вырастают борцы за правду. В спутницы часто выбирают ярких и самодостаточных женщин.

Картинки и поздравления с днем ангела

Желаю ангельской поддержки, терпения и понимания. С именинами тебя!

Пусть все дороги ведут к счастью! С днем ангела!

Пусть тучи всегда расступаются, родные тебе улыбаются.

Будь нужным, счастливым и ценным.

Все сложится непременно.

С днем ангела тебя! Всегда рассчитывай и на его и на мою помощь!

Поздравляю тебя, Саша, и желаю быть счастливым.

Пусть беда и неудачи каждый день проходят мимо.