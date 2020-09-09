Кабмин может ввести режим "красной" зоны карантина для всей Украины, поскольку ежнедневно число новых случаев заболевания бьет рекорды, составляя от 2 до 2,5 тысяч людей. Премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи. Об этом пишет РБК-Украина.



"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости", - цитирует издание источник в Минздраве.



Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 551 человека. Общее число заболевших уже превысило 143 тыс. Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Отметим, что при введении карантинного режима "красной" зоны закрываются учебные заведения, торговые центры, останавливается общественный транспорт.

Напомним, по данным на среду, 9 сентября, коронавирус в Украине за сутки подтвердился у еще 2 551 человека.



Как сообщалось, в конце августа на встрече с украинскими бизнесменами премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повторно вводить жесткий карантин даже в случае второй волны коронавируса.