Министр юстиции Денис Малюська поделился фотографиями камеры в Лукьяновском СИЗО в Киеве после ремонта. При этом работы там были проведены за счет средств, полученных от сдачи в аренду платных камер повышенного комфорта.

Об этом в среду, 9 сентября, глава Минюста сообщил в своем Facebook.

"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукьяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились", - написал Малюська.

По его словам, отремонтированная камера рассчитана на 12 человек. Кроме того, чиновник поделился фотографиями камеры до ремонта.

Напомним, ранее Малюська рассказал, что платные камеры в украинских СИЗО принесли бюджету уже 710 тысяч гривен.

Недавно министр юстиции дал интервью "Стране", во время которого он поделился планами по преобразованию Лукьяновского СИЗО в отель и музей.