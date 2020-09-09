В Беларуси исчез очередной оппозиционер. Перестал выходить на связь член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак. Не исключено, что в данный момент у него дома проходит обыск. Об этом пишеб белорусское издание Onliner.

Уточняется, что в 8:30 Максим Знак собирался дать интервью журналисту в Zoom, но на связь он не вышел. Как рассказал пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук, когда он говорил с Максимом Знаком по телефону, тот произнес фразу: "Похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "Маски".

"Предположительно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться",- говорят в секретариате штаба Бабарико.

Напомним, накануне оказавшиеся в Украине белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, как их насильно выдворили из Беларуси. По их словам, мужчин в понедельник задержали и отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Затем оппозиционерам предложили вывезти в Украину Марию Колесникову - ради деэскалации ситуации в стране.

Также мы сообщали, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания на украинской границе находится в погранотряде в Гомельской области.