Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила россиян, поддерживающих борьбу против действующей власти республики. Также политик призвала их не верить "пропагандистским СМИ", которые утверждают, что акции протеста в Беларуси направлены против России.

Видеообращение опубликовано в телеграм-канале Тихановской "Пул Первой" в среду, 9 сентября.

"Уважаемые граждане России. Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь. К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода (действующего президента Беларуси Александра) Лукашенко", - заявила Тихановская.

Далее она рассказала о том, как к президентским выборам в 2020 году Лукашенко "подошел без шансов на переизбрание, без реальной поддержки", в результате многолетнего кризиса в республике. По словам оппозиционерки, в связи с этим действующий президент полностью сфальсифицировал результаты выборов, чтобы остаться при власти.

"Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное, ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов, и до сих пор продолжают выходить по всей стране".

Тихановская подчеркнула, что масштабные акции протеста в Беларуси не направлены против России, и призвала не верить "пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".

"Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями, при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу", - добавила политик.

Тихановская поблагодарила российских журналистов и блогеров за внимание к Беларуси, "за готовность объективно и честно освещать события" в республике.

"Это правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а нечестным политикам ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ", - резюмировала Тихановская.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешила объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим столицу республики и ряд других белорусских городов.

Ранее мы писали что сегодня, 9 сентября, Тихановская встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Политики обсудят ситуацию в Беларуси.