США обсуждают с союзниками введение санкций против властей Беларуси в ответ репрессии и попытку принудительного изгнания членов Координационного совета оппозиции из республики 8 сентября.

Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента США.

Так, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с информацией о принудительном изгнании членов Координационного совета Беларуси через украинскую границу. Представители американского Госдепа призвали белорусские власти не прибегать к "неоправданному насилию" и репрессиям в отношении граждан республики.

"Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - говорится в сообщении.

Также в Госдепе призвали белорусские власти освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с представителями белорусского общества.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, в Минске пропали трое руководителей оппозиции - среди них Мария Колесникова, которая фактически возглавляет протесты в Беларуси. Двое из них были найдены на территории Украины. Однако Колесникова, по словам членов Координационного совета оппозиции, туда ехать отказалась. Ее место пребывания на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности ввести новые санкции против Беларуси, если власти республики не согласятся на повторные выборы.