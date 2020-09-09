Количество положительных тестов на коронавирус в Швеции достигло минимальных показателей и равняется 1,3%. Еще весной этого года показатель составлял около 19%.

Об этом говорится в материале Bild.

Эксперты сообщают, что это является результатом антикоронавирусной политики Швеции. В частности, в стране сейчас достаточно низкий шанс заразиться инфекцией.

В то же время СМИ обращает внимание, что количество тестов в последнее время значительно увеличилось - всего за прошедшую неделю провели 120 тысяч тестов (чуть более 1,5 тысячи зараженных – Ред.): "Если столь больше количество тестов, уменьшается процент выявляемости", - объясняет издание.

В то же время процент выявленных случаев Covid все равно значительно выше, чем в Германии. По данным Института Роберта Коха, 0,74 процента всех недавних тестов в ФРГ были положительными.

Швеция следует своим курсом в коронном кризисе, который находится под пристальным вниманием за рубежом. Правительство воздержалось от изоляции и вместо этого полагается на индивидуальную ответственность граждан, а также на правила дистанциирования и гигиенического поведения.

Отметим, что Швеция и Беларусь были единственными странами Европы, где не вводили карантин. Напомним, что в начале сентября в ВОЗ похвалили Швецию за это решение.