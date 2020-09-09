За менее, чем два месяца до выборов президента США, рейтинг одобрения действующего главы государства Дональда Трампа достиг максимального показателя с июня этого года. Исследование было проведено сразу же после публикации журнала The Atlantic, посвященной неуважительному отношению Трампа к ветеранам Первой мировой.

Об этом в среду, 9 сентября, информирует газета The Hill, которая провела опрос совместно с Исследовательской службой Харриса.

Так, 47% опрошенных с 5 по 8 сентября зарегистрированных избирателей одобряют действия Дональда Трампа на посту президента США. 53% респондентов отрицательно оценили работу действующего главы государства.

Примечательно, что предыдущий опрос, который был проведен с 22 по 25 августа, свидетельствовал о 43% рейтинга Трампа. При этом в последний раз показатель одобрения Трампа достигал отметки в 47% по итогам исследования, проведенного в период с 8 по 10 июня.

В опросе участвовали 2 832 зарегистрированных избирателей, статистическая погрешность составляет около 1,8 процентного пункта.

Напомним, недавно The Atlantic сообщил об инциденте, который произошел в 2018 году. Тогда Трамп якобы отказался принять участие в торжественной церемонии по случаю столетия Кемпьенского перемирия, которое положило конец Первой мировой войне, и посетить американское военное кладбище, потому что там, по словам президента США, "лежат неудачники". В свою очередь глава государства называл эту информацию "фейком".

Ранее мы писали, что Трамп за лето сократил отрыв от своего конкурента Джо Байдена на пять процентных пунктов. Теперь кандидат от демократов опережает главу Белого дома на 7%, хотя еще в июне разрыв составлял 12%.