Российский Instagram-блогер Екатерина Диденко, у которой муж погиб на вечеринке с сухим льдом в бассейне, решила запеть. Она записала свой первый трек, в котором звучат предсмертные крики ее бывшего супруга и друзей, погибших на дне рождения Диденко.

Несколько дней назад она выпустила свой первый трек под названием "Кислород". Мелодия в его начале показалась подписчикам невнятной.

Катя объяснила причины странного звука. Выяснилось, что во время аранжировки вдова хотела, чтобы у людей, слушающих трек, создавалось ощущение, словно они находятся под водой. После чего сразу же добавила, что голоса, идущие фоном — это "те самые голоса".

Стоит отметить, что пользователи соцсетей раскритиковали Екатерину, задавая ей вопрос, "есть ли у нее предел допустимого".

Ровно месяц назад Диденко опубликовала фото с новым парнем с отдыха в Абхазии. Подписчики раскритиковали ее за то, что она нашла парня меньше, чем через полгода после смерти мужа.

Напомним, муж Екатерины Диденко погиб в начале марта одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, отравившись парами, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.

Ранее мы писали о том, как блогерша ходила на эфиры российских телеканалов и какой резонанс вызвали ее выступления в социальных сетях.

