За прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь подтвердилась у 2 551 человек. Общее число выявленных случаев Covid-19 выросло до 143 030.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду, 9 сентября.

Так, число активных случаев Covid-19 выросло до 75 348 (+1 349 за сутки). С начала эпидемии Covid-19 в Украине медики зафиксировали 2 979 летальных случаев (+45). От коронавирусной болезни выздоровели 64 703 пациентов (+1 157).

Напомним, по состоянию на вторник, 8 сентября, было выявлено 2 411 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Стоит отметить, что в августе число новых пациентов с Covid-19 составило 53 тысячи, в то время как в июле коронавирусная болезнь подтвердилась у 28 тысяч человек.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической картины в Украине, государство решило не покупать российскую вакцину от коронавируса.