В Великобритании введут новые ограничения из-за вспышки коронавируса в королевстве. Главное из них - запрет собираться в общественных местах компаниями более шести человек. В случае нарушения минимальный штраф составит 100 тысяч фунтов стерлингов.

О нововведениях должен в среду объявить премьер-министр Борис Джонсон, пишет Интерфакс.

"Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить распространение вируса. Поэтому мы упрощаем и усиливаем правила социальных контактов, делая их более понятными и доступными для полиции", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном его канцелярией.

"Очень важно, чтобы люди теперь соблюдали эти правила и помнили основы - мыть руки, закрывать лицо, держать дистанцию от других и проходить тест, если у вас есть симптомы", - подчеркивает премьер.

Согласно новым правилам, будут введены ограничения на собрания более шести человек. Данный запрет вступит в силу на следующей неделе, и нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 100 фунтов стерлингов (около 3,6 млн гривен - Ред.).

Ограничения будут распространяться на закрытые и открытые собрания, включая общественные парки и частные дома.

Только за последние три дня в стране было зарегистрировано почти 8 500 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщает The Guardian.

По данным института Джонса Хопкинса, сейчас в стране зарегистрировано 354 917 заболевших, 41 675 человек скончались.

Отметим, что официальную статистику по коронавирусу в Британии перестали публиковать еще в июле. Кроме того, огромный всплеск коронавируса фикссируется сейчас и во Франции.