В Одессе на несколько дней приостановили работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Это связано с прогнозом погоды в городе – там усилится северный ветер и шторм. Так, по прогнозу метеорологов, в среду порывы ветра возле Одессы будут достигать 14 метров в секунду, что "небезопасно для операции подъема".

Об этом сообщает Думская.

"К вечеру на море появились "белые барашки" - волны, являющиеся предвестниками будущего шторма", - предупредили синоптики.

Как отмечают эксперты, для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода. В то же время с танкера продолжают срезать оборудование, чтобы облегчить судно.

Как сообщают инженеры, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят лихтер, который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта. После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ДП, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера.

Напомним, танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту потерпел крушение в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

На протяжении года его несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих. Судно удалось поставить на киль.

Однако топливо из танкера все еще продолжает попадать в Черное море. В июле этого года очередная попытка подъема "Делфи" привела к вытеканию нефтепродуктов. После этой утечки содержание в морской воде нефтепродуктов было превышено в 21 раз. В последний раз утечка произошла 4 сентября.