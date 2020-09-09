Соединенные Штаты Америки планируют объявить о сокращении своего воинского контингента в Ираке. Данное решение должно быть озвучено в среду, 9 сентября.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на журналистов президентского пула, получивших эту информацию о представителя Белого дома.

"Высокопоставленный представитель администрации подошел к журналистам в самолете. Он сказал, что завтра следует ждать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака", - говорят журналисты. Чиновник добавил, что "в ближайшие дни последует также заявление по Афганистану".

Отметим, что еще в начале года в Госдепе сообщали, что Америка отказывается выводить войска из Ирака. Также недавно сообщалось, что Трамп может попытаться выйти из НАТО, если переизберется на второй срок