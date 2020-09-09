В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 9 сентября. За последние сутки заразился 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 4 503 случая;

Волынская область - 6 015 случаев;

Днепропетровская область - 2 923 случая;

Донецкая область - 1 762 случая;

Житомирская область - 3 879 случаев;

Закарпатская область - 8 277 случаев;

Запорожская область - 2 041 случай;

Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;

Кировоградская область - 870 случаев;

Киев - 15 821 случай;

Киевская область - 6 459 случаев;

Львовская область - 16 269 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Николаевская область - 1 714 случаев;

Одесская область - 8 827 случаев;

Полтавская область - 1 018 случаев;

Ровенская область - 9 943 случая;

Сумская область - 2 143 случаев;

Тернопольская область - 7 824 случая;

Харьковская область - 11 493 случая;

Херсонская область - 538 случаев;

Хмельницкая область - 3 355 случаев;

Черновицкая область - 11 581 случай;

Черкасская область - 2 121 случай;

Черниговская область - 2 515 случаев.

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.