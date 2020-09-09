Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 9 сентября
В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 9 сентября. За последние сутки заразился 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 4 503 случая;
- Волынская область - 6 015 случаев;
- Днепропетровская область - 2 923 случая;
- Донецкая область - 1 762 случая;
- Житомирская область - 3 879 случаев;
- Закарпатская область - 8 277 случаев;
- Запорожская область - 2 041 случай;
- Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
- Кировоградская область - 870 случаев;
- Киев - 15 821 случай;
- Киевская область - 6 459 случаев;
- Львовская область - 16 269 случаев;
- Луганская область - 480 случаев;
- Николаевская область - 1 714 случаев;
- Одесская область - 8 827 случаев;
- Полтавская область - 1 018 случаев;
- Ровенская область - 9 943 случая;
- Сумская область - 2 143 случаев;
- Тернопольская область - 7 824 случая;
- Харьковская область - 11 493 случая;
- Херсонская область - 538 случаев;
- Хмельницкая область - 3 355 случаев;
- Черновицкая область - 11 581 случай;
- Черкасская область - 2 121 случай;
- Черниговская область - 2 515 случаев.
Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.
Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.
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