Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали, в каких областях Украины самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на 9 сентября. За последние сутки заразился 2 551 человек, излечилось 1 157 пациентов и скончалось 45.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 4 503 случая;
  • Волынская область - 6 015 случаев;
  • Днепропетровская область - 2 923 случая;
  • Донецкая область - 1 762 случая;
  • Житомирская область - 3 879 случаев;
  • Закарпатская область - 8 277 случаев;
  • Запорожская область - 2 041 случай;
  • Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
  • Кировоградская область - 870 случаев;
  • Киев - 15 821 случай;
  • Киевская область - 6 459 случаев;
  • Львовская область - 16 269 случаев;
  • Луганская область - 480 случаев;
  • Николаевская область - 1 714 случаев;
  • Одесская область - 8 827 случаев;
  • Полтавская область - 1 018 случаев;
  • Ровенская область - 9 943 случая;
  • Сумская область - 2 143 случаев;
  • Тернопольская область - 7 824 случая;
  • Харьковская область - 11 493 случая;
  • Херсонская область - 538 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 355 случаев;
  • Черновицкая область - 11 581 случай;
  • Черкасская область - 2 121 случай;
  • Черниговская область - 2 515 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

Напомним, пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис может поставить под вопрос будущее крупнейших мегаполисов планеты. С одной стороны, карантин, введенный из-за Covid-19, спровоцировал переход множества сотрудников, занятых в сфере знаний, на удаленную работу.

Как сообщала "Страна", в Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу. 

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