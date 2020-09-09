В Испании зафиксировали 8,9 тысяч новых пациентов с положительным тестом на коронавирус, из которых 3,1 тысяч случаев зарегистрировали в течение последних суток.

Об этом сообщает местное агентство EFE со ссылкой на данные Минздрава страны.

Так, за последние дни стало известно о почти девяти тысячах новых пациентов с Covid-19, из них за последние сутки - 3,1 тысяча человек. Самыми опасными по уровню заболеваемости регионами страны оказались Мадрид, Страна Басков и Андалусия.

Всего с начала пандемии в стране сообщалось о 530 тысячах зараженных, из них примерно 30 тысяч граждан умерли от осложнения заболевания.

Накануне суточные показатели заболеваемости коронавирусом сохранялись на уровне примерно 2,4 тысяч пациентов.

Акцентируя внимание на вновь растущих показателях заболеваемости, министр здравоохранения страны Сальвадор Илья заверил, что нынешняя ситуация несравнима с опасностью, которая подстерегала в марте в случае отказа от общенационального карантина.

По его словам, в этот раз вводить такие жесткие ограничения не собираются.

Напомним, в Испании антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусной инфекцией за последние четыре месяца. Из-за этого в стране ужесточают карантин и вводят новые ограничения. Новые правила вступают в силу уже с 7 сентября.

Как сообщала "Страна", во Франции и Италии были зафиксированы рекордные вспышки коронавируса. Скончались 11 человек.