Актер Михаил Ефремов, получивший 8 сентября по приговору суда восемь лет колонии общего режима за пьяное ДТП, не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил источник, у артиста есть хронические болезни, но они не числятся в списке недугов, с которыми не отправляют в колонию.

"Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания", - сказал собеседник агентства.

По данным другого источника в медицинских кругах, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

Сейчас актер находится на карантине в СИЗО-5 "Водник", где будет дожидаться вступления приговора в силу.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обжалует приговор.

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