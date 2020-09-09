Во Франции вновь выросли показатели заболеваемости коронавирусом за сутки. Так, за последний день стало известно о примерно 6,5 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Так, если днем ранее фиксировалось в среднем 4,2 тысяч новых пациентов с коронавирусом, то, по состоянию на 8 сентября, этот показатель подскочил на две тысячи человек. Скончалось за прошедшие сутки 39 пациентов.

На стационарном лечении сейчас находится примерно 4,9 тысяч французов, из которых 570 находятся в палатах интенсивной терапии. В целом с начала пандемии в стране было зафиксировано 335 тысяч зараженных, 30 тысяч из которых скончались от осложнений заболевания.

Напомним, во Франции и Италии были зафиксированы рекордные вспышки коронавируса. Скончались 11 человек. Так, во Франции подтвердились 8 975 случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 там подтвердился у 309 000 граждан, из которых умерли 30 700 человек.

Как сообщала "Страна", в Европейской комиссии обнародовали предложения по координации на уровне ЕС действий национальных правительств, которые направлены на ограничение путешествий в условиях коронавирусной пандемии.