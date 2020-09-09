Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска об обязательствах исполкома горсовета предоставить супругам, которые воспитывают двух детей-инвалидов II группы, в постоянное пользование пригодное для проживания жилое помещение надлежащей площади взамен квартиры жилой площадью 15,1 кв. м (3,77 кв. м на одного члена семьи), которая с 2004 года находится в аварийном состоянии после пожара.

Однако, как сообщает пресс-служба Верховного суда, Апелляционный суд с этим не согласился и внес свои коррективы.

Решение суда мотивировано, в частности, тем, что лица, включенные в список очередников, пользуются одинаковыми правами, поэтому предоставление одной семьи жилого помещения вне очереди перед гражданами такой же категории будет нарушать права этих граждан.

Апелляционный суд это решение отменил и обязал ответчика привести квартиру, в которой ранее проживала семья, в состояние, соответствующее требованиям ст. 50 ЖК УССР, а к тому времени предоставить семье жилое помещение из фонда жилья для временного проживания, что соответствует санитарным и техническим требованиям по нормам жилой площади, установленным для проживания граждан в общежитиях.

Оставляя постановление суда апелляционной инстанции без изменений, коллегия судей Гражданского суда ВС пришла к следующим выводам:

Бездействие органа власти и ненадлежащее исполнение им своих прямых обязанностей, предусмотренных законом, в частности относительно приведения дома (квартиры) в состояние, пригодное для проживания, привели к лишению семьи истцов права на надлежащее жилье, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Доводы кассационной жалобы об отсутствии доказательств аварийного состояния спорной квартиры коллегия судей отклонила, поскольку именно ответчик в силу своих полномочий обязан был принять меры относительно установления или опровержения этого обстоятельства, поскольку в Положении о порядке обследования состояния жилых домов с целью установления их соответствия санитарным и техническим требованиям и признания жилых домов и жилых помещений непригодными для проживания четко определены основания для принятия исполнительным комитетом местного совета решения о проведении капитального ремонта жилого дома (жилого помещения) или признания такого жилья непригодным для проживания.

Ранее Верховный суд назвал три обстоятельства, при которых объект считается самовольным строительством.

Также "Страна" сообщала, что власти решили, как будут платить компенсации за разрушенное жилье на Донбассе.