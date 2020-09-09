В 2015 году в Европе разразился "дизельгейт" - скандал из-за махинаций с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна Volkswagen. После этого в ЕС ужесточили нормы выхлопных газов, а в Украину по ценам на треть ниже рыночных завезли "дизельгейтные" партии, не вписывавшиеся в новые стандарты.

Как сообщает сайт AUTO-Consulting, эта ситуация вполне может повториться.

Причиной этого является введение в Евросоюзе с 1 сентября новых правил. В соответствие с ними Еврокомиссия получила право отзывать как транспортные средства, нарушающие нормы ЕС о вредных выбросах, так и сертификаты их пригодности к эксплуатации.

Исполнительная власть ЕС теперь наделена следующими полномочиями:

проверка авто на соответствие нормам вредных выбросов во всех 27 странах Евросоюза;

наложение штрафов на автопроизводителей в размере 30 000 евро за каждое "грязное" транспортное средство (причем покупатели таких авто вправе рассчитывать на компенсации от производителей);

отзыв сертификата о пригодности модели автомобиля к эксплуатации на территории ЕС без права отдельных стран - членов ЕС его заблокировать.

Для проверок транспортных средств на соответствие нормам вредных выбросов комиссия ЕС уже инвестировала 7 миллионов евро в две испытательные лаборатории. В них будут проверять все подозрительные существующие автомобили, а также новые модели. В странах - членах ЕС подозрительные транспортные средства станут проверять прямо на дорогах.

Чтобы не угодить под штрафы, перед 1 сентября некоторые компании предпочли просто свернуть выпуск моделей с пограничными показателям вредных выбросов. А те "грязные" автомобили, которые отзовут или запретят к эксплуатации на территории ЕС, скорее всего, по уже отработанной схеме попадут в Украину. Ведь у нас нормы вредных выбросов по сравнению со странами ЕС можно назвать щадящими.

Как писала "Страна" летом 2017 года, в Европе отозвали 22 тысячи авто Porsche Cayenne из-за "дизельгейта".

А вскоре после этого Дорожное агентство Швейцарии ввело предварительный запрет на новые регистрации автомобилей Porsche Cayenne, оснащенных программным обеспечением для занижения реальных показателей выброса вредных выхлопов в атмосферу дизельными двигателями.