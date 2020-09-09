По итогам исследований в России оказалось, что всего 0,2% больных коронавирусом детей переносили тяжелую форму заболевания.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Так, с начала пандемии коронавируса около 50 тысяч детей, по официальным данным, переболели Covid-19. Половина из них (49,9%) перенесла легкую форму заболевания, а у 32% было бессимптомное течение болезни.

Осложнения появлялись всего у 8% зараженных детей, а тяжелое течение болезни протекало всего у 0,2% маленьких пациентов. Российские врачи объясняют это так называемой конкуренцией вирусов.

Кроме того, рецептор АПФ, к которому крепится коронавирус, у детей в легких, дыхательных путях и кишечнике имеется в недостаточном количестве для острого течения заболевания.

Напомним, школы и детские сады Запорожья, где недавно был зафиксирован антирекорд заболеваемости Covid-19, прекращают работу из-за коронавирусной болезни. Она выявлена у учителей, сотрудников детских садов и детей.

Как сообщала "Страна", в детском оздоровительном лагере "Меотида" в Приморском районе Запорожской области 4 сентября выявили коронавирус.