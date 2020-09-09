Медики выяснили, как часто и почему дети переносят коронавирус в тяжелой форме
По итогам исследований в России оказалось, что всего 0,2% больных коронавирусом детей переносили тяжелую форму заболевания.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Так, с начала пандемии коронавируса около 50 тысяч детей, по официальным данным, переболели Covid-19. Половина из них (49,9%) перенесла легкую форму заболевания, а у 32% было бессимптомное течение болезни.
Осложнения появлялись всего у 8% зараженных детей, а тяжелое течение болезни протекало всего у 0,2% маленьких пациентов. Российские врачи объясняют это так называемой конкуренцией вирусов.
Кроме того, рецептор АПФ, к которому крепится коронавирус, у детей в легких, дыхательных путях и кишечнике имеется в недостаточном количестве для острого течения заболевания.
Напомним, школы и детские сады Запорожья, где недавно был зафиксирован антирекорд заболеваемости Covid-19, прекращают работу из-за коронавирусной болезни. Она выявлена у учителей, сотрудников детских садов и детей.
Как сообщала "Страна", в детском оздоровительном лагере "Меотида" в Приморском районе Запорожской области 4 сентября выявили коронавирус.