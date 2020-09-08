Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект №4052 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты памятников (монументов), а также памятников истории и культуры".

Проектом запланировано добавить в Уголовный кодекс новую статью 194-2 "Вандализм".

В частности, за вандализм, то есть осквернение, порчу, незаконное раскрашивание, в том числе рисунками-граффити, зданий и других сооружений, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества, расположенного в общественных местах предлагается назначить наказание в виде штрафа от 500 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 34 тыс. грн) или лишения свободы на срок до трех лет.

Если такие действия привели к повреждению или разрушению зданий и других сооружений, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества, расположенного в общественных местах наказывать предлагают штрафом от двух тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс . грн до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, Зеленский требует наказать виновных в осквернении памятника Голодомора.

Также мы писали, что у самого большого флага Украины на Печерске в Киеве уже задержали первого вандала.