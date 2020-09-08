53-летняя звезда Playboy Памела Андерсон опубликовала новое фото в нежном пеньюаре с открытой спиной, сделанное в спальне.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любовь определяет качество внимания, которое мы уделяем жизни", - отметила она в подписи к публикации.

Так, на снимке знаменитость стала полубоком, показывая одновременно открытую в наряде спину и все еще тонкую фигуру. Розовый халатик оголяет ноги модели, а сама Андерсон загадочно смотрит в камеру.

"Выглядишь замечательно, Памела! С каждым днем все лучше и лучше", "Это фото отражает твою прекрасную сущность", "Ты как луч солнца", "Ты лучше всех", - написали в комментариях фанаты.

Напомним, американская актриса, телеведущая и фотомодель Памела Андерсон опубликовала горячее фото в соцсети. На нем в свои 53 года звезда обложек эротического журнала Playboy выглядит свежо и молодо.

Как сообщала "Страна", звезда Playboy Памела Андерсон, которой 1 июля исполнилось 53 года, продолжает публиковать свои обнаженные снимки и рассказала, как сходит и одновременно не боится сойти с ума.