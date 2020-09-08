Нацбанк планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Это обусловлено тем, что Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" облегчил учет доходов работы физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Такие физлица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физлица-предприниматели для учета наличных, регулятор намерен привести его в соответствие с требованиями данного Закона.

Также проект постановления должен урегулировать вопрос относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Напомним, что с 1 сентября вступают в силу новые тарифы на кассовое обслуживание банков.

Также мы писали, что Рада готовит "упрощения" для ФОПов, чтоб у всех предпринимателей были кассовые аппараты.