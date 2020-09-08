Адвокат актера Михаила Ефремова, которого сегодня приговорили к восьми годам колонии общего режима, решил подать апелляцию на решение суда.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я подал краткую жалобу на приговор", - рассказал защитник прав артиста Эльман Пашаев.

Напомним, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру театра и кино 56-летнему Михаилу Ефремову. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек - Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей (немногим менее 300 тысяч грн - Ред.) штрафа в пользу старшего сына Захарова. От строгого режима такие колонии отличаются большим числом прогулок, свиданий и пересылаемых с "воли" бандеролей, а также количеством средств, которые можно тратить на продукты и сигареты.

Как сообщала "Страна", стало известно, в какой следственный изолятор (СИЗО) направили актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП.