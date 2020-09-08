Координаторы протестов в Беларуси объявили о создании отрядов самообороны и народных дружин
Белорусская оппозиция объявила о начале формирования отрядов народных дружин и самообороны.
С призывом самоорганизовываться в такие отряды обратился Telegram-канал NEXTA Live, который координирует протесты с начала беломайдана.
Для согласования действий групп координаторы рекомендуют использовать закрытые чаты в Telegram.
Также они подробно рассказывают, что делать отряду, собравшемуся из соседей, давая советы вроде следующих.
- Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Или на крайний вариант не помогать карателям.
- Если же ваше ЖКХ или ТСЖ отказывается это делать, это ещё один повод не платить коммунальные услуги и брать власть в свои руки в вашем дворе.
- Необходимо сделать так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд.
- Получите полный доступ к крыше вашего дома.
- По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены.
Задачей локальных народных дружин должен стать мониторинг ситуации, в том числе на оппозиционных маршах. Оппозиция с помощью дружинников собирается пресекать провокации, следить за безопасностью, а также помогать пенсионерам и людям со слабым здоровьем.
Отдельным пунктом координаторы обратились "ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств", прося использовать их знания и групповые занятия на пользу народу - то есть той его части, которая настроена против власти.
Ранее "Страна" подробно писала, как канал Nexta управляет протестами в Минске и кто за ним стоит.
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