Белорусская оппозиция объявила о начале формирования отрядов народных дружин и самообороны.

С призывом самоорганизовываться в такие отряды обратился Telegram-канал NEXTA Live, который координирует протесты с начала беломайдана.

Для согласования действий групп координаторы рекомендуют использовать закрытые чаты в Telegram.

Также они подробно рассказывают, что делать отряду, собравшемуся из соседей, давая советы вроде следующих.

Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Или на крайний вариант не помогать карателям.

Если же ваше ЖКХ или ТСЖ отказывается это делать, это ещё один повод не платить коммунальные услуги и брать власть в свои руки в вашем дворе.

Необходимо сделать так, чтобы никто кроме жильцов подъезда и их знакомых не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд.

Получите полный доступ к крыше вашего дома.

По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены.

Задачей локальных народных дружин должен стать мониторинг ситуации, в том числе на оппозиционных маршах. Оппозиция с помощью дружинников собирается пресекать провокации, следить за безопасностью, а также помогать пенсионерам и людям со слабым здоровьем.

Отдельным пунктом координаторы обратились "ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств", прося использовать их знания и групповые занятия на пользу народу - то есть той его части, которая настроена против власти.

Ранее "Страна" подробно писала, как канал Nexta управляет протестами в Минске и кто за ним стоит.

Мы также рассказывали о том, как два белорусских оппозиционера очутились в Украине.