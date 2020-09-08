Относительно новаций налогового законодательства, предусмотренных Законом №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" урегулирован вопрос сроков давности для осуществления проверок и доначисления платежей в бюджет.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Николаевской области.

Так, законом №466 внесены изменения в статью 102 Налогового кодекса, а именно дополнена нормой, которой предусмотрены случаи, когда проведение проверок по вопросам соблюдения требований налогового и другого законодательства, контроль за исполнением которого возложен на контролирующие органы, невозможно.

Так, изменениями в статью 102 Налогового кодекса, которые вступят в силу с 01.01.2021, предусмотрено, что сроки давности для осуществления проверок и доначисления платежей в бюджет приостанавливаются на период, когда их проведение невозможно в связи с законодательным или судебным запретом, недопуском к проверке, отсутствием плательщика по местонахождению, обжалованием им в течение длительного времени приказов на проверку, потерей документов и т. п.

На этот же период продлеваются также сроки хранения документов в соответствии с требованиями статьи 44 Налогового кодекса.

Напомним, что с сентября в Украине начнутся проверки неоформленных трудовых отношений.

Еще мы информировали, что ГНС опубликовал все важные цифры для ФОПов четырех групп в одной инфографике.