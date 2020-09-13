Европейские исследователи открыли новую причину, по которой смерть мужчин в среднем наступает раньше, чем у женщин.

Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые проанализировали образ жизни 1970 мужчин в возрасте 40-79 лет и сравнили уровень метаболитов витамина D с показателями состояния здоровья с поправкой на возраст, наличие вредных привычек, количество лишнего веса и общего самочувствия. Оказалось, что уровень метаболизма, который с возрастом снижается, непосредственно связан с дефицитом витамина D.

Так, по свободному 25-гидроксивитамину D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем и, следовательно, ранней смерти. Исследователи еще до конца не установили причинно-следственную связь этого совпадения, однако его действенность уже доказана.

Стоит отметить, что дефицит витамина D часто встречается у жителей Европы, особенно у пожилых людей. С этим ученые связывают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза.

Напомним, тестостерон обвинили в частой смертности мужчин от коронавируса по сравнению с женщинами. По всему миру, кроме Украины, было показано, что мужчины в полтора раза чаще имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку.

Как сообщала "Страна", среди украинских женщин смертность от коронавируса больше, чем среди мужчин. В статистике умерших 38 украинцев, 23 человека - это женщины (60,5%)