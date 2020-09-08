Жительница Дагестана вмешалась в драку четырех мужчин и убила одного из них.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, ночью 7 сентября на окраине села Какамахи между четырьмя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Жена одного из участников конфликта в этот момент сидела в автомобиле. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Левашинского района. Она подозревается в совершении преступления по статье УК России "Убийство", - сообщили в СК.

Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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