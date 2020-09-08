В Чернобыльском заповеднике показали фото с тушения лесных пожаров и напомнили о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.

"Пожароопасный период продолжается. Теплая, солнечная погода в начале осени будто приглашает к прогулке по лесу, парку или зеленым побережьям водоема. Насладиться желто-багровыми красками листьев, собрать полные корзины ягод или грибов, попробовать шашлык в кругу друзей. Вдохнуть воздух полной грудью, без ограничительных масок. Однако, эта романтика может легко превратиться в очередную неконтролируемый пожар. Будьте бдительны, неуклонно придерживайтесь правил пожарной безопасности в лесу, ведь его охрана от пожаров - общественная обязанность каждого!", - указано в сообщении.

Поэтому украинцам решили напомнить о правилах пожарной безопасности. Запрещено:

разведение костров в лесу;

курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, кроме мест, оборудованных для этой цели;

оставлять в непредусмотренных для этого местах леса пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами губки и прочее;

заправлять горючим в лесу топливные баки во время работы двигателя;

выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу;

сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное;

оставлять битое стекло, действующее как линза;

если почва торфянистая, разводить костер категорически

запрещается, так как это может привести к подземному пожару.

Напомним, в течение ближайших дней в большинстве областей Украины буде преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника начали восстановлении количества насаждений североамериканской сосны Банкса, которую завезли на север страны еще в прошлом столетии.