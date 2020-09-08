В открытой для украинских туристов Турции, где ввели всеобщий масочный режим, от коронавируса умер турист из Закарпатья, который отдыхал на курорте с семьей.

О смерти мужа рассказала его супруга в соцсети Facebook.

Теперь родственники не могут доставить дело умершего на родину.

"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", - написала Виктория.

Подробности случившегося рассказала подруга семьи Ирина Гуцол. Она попросила помощи у неравнодушных потому что страховая фирма отказалась доставлять тело умершего в Украину.

"Нужна ваша помощь! У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, так как Вика с дочкой возле мужа в Турции и нужны огромные средства, чтобы транспортировать тело мужчины домой", - написала Ирина.

Женщина объяснила, что у мужчины была страховка на случай заболевания коронавирусом. Когда он заболел, то страховка покрыла лечение. Но мужчина умер на следующий день после того, как срок действия полиса истек. После этого компания отказалась брать на себя расходы за репатриацию.

Ранее "Страна" сообщала, что В Турции на карантине из-за коронавируса запретили ездить в транспорте стоя.

Еще мы писали, что в Турции с начала сентября начался второй пик первой волны коронавируса.