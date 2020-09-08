В "Донецкой Народной Республике" сообщили, что 8 сентября на концерте Григория Лепса в Донецке, который проходил на центральной площади имени В. И. Ленина, собрались около 70 тысяч человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Типичный Донецк".

Российский исполнитель выступал на площади Ленина, концерт был приурочен ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков в Великую Отечественную войну.

В Инстаграм пользователи выкладывают видеозаписи с мероприятия. На них видно, как дончане подпевают любимым хитам, пританцовывают и снимают артиста на смартфоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Шульга (@a.s.shulya) 8 Сен 2020 в 11:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Шефер (@tanya_shefer) 8 Сен 2020 в 11:50 PDT

После окончания концерта, когда зрители стали расходиться, организаторы включили запись гимна России в исполнении Лепса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Донецк (@tipodonetsk) 8 Сен 2020 в 11:54 PDT

Ранее "Страна" рассказывала, что уроженка Киева, российская певица Анастасия Стоцкая попала на сайт "Миротворец" за то, что выступала в неподконтрольном Донецке.

Мы также писали, что Лепс на этом сайте числится с 2017 года.