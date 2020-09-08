На концерт Лепса в Донецке на День освобождения Донбасса пришли 70 тысяч зрителей. Фото и видео
В "Донецкой Народной Республике" сообщили, что 8 сентября на концерте Григория Лепса в Донецке, который проходил на центральной площади имени В. И. Ленина, собрались около 70 тысяч человек.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Типичный Донецк".
Российский исполнитель выступал на площади Ленина, концерт был приурочен ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков в Великую Отечественную войну.
В Инстаграм пользователи выкладывают видеозаписи с мероприятия. На них видно, как дончане подпевают любимым хитам, пританцовывают и снимают артиста на смартфоны.
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После окончания концерта, когда зрители стали расходиться, организаторы включили запись гимна России в исполнении Лепса.
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Ранее "Страна" рассказывала, что уроженка Киева, российская певица Анастасия Стоцкая попала на сайт "Миротворец" за то, что выступала в неподконтрольном Донецке.
Мы также писали, что Лепс на этом сайте числится с 2017 года.