Певца слушали десятки тысяч дончан. Фото: Телеграм/Типичный Донецк

В "Донецкой Народной Республике" сообщили, что 8 сентября на концерте Григория Лепса в Донецке, который проходил на центральной площади имени В. И. Ленина, собрались около 70 тысяч человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Типичный Донецк".

Российский исполнитель выступал на площади Ленина, концерт был приурочен ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков в Великую Отечественную войну.

В Инстаграм пользователи выкладывают видеозаписи с мероприятия. На них видно, как дончане подпевают любимым хитам, пританцовывают и снимают артиста на смартфоны.

  

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Публикация от Андрей Шульга (@a.s.shulya)

 

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Публикация от Татьяна Шефер (@tanya_shefer)

После окончания концерта, когда зрители стали расходиться, организаторы включили запись гимна России в исполнении Лепса.

 

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Публикация от Типичный Донецк (@tipodonetsk)

Ранее "Страна" рассказывала, что уроженка Киева, российская певица Анастасия Стоцкая попала на сайт "Миротворец" за то, что выступала в неподконтрольном Донецке

Мы также писали, что Лепс на этом сайте числится с 2017 года.

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