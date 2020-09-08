В городе Лиман (бывший Красный Лиман), что в Донецкой области вспыхнула деревянная Свято-Петропавловская церковь XIX века.

О этом рассказали в пресс-службе Государственной службы Украины.

Сообщение о пожаре в храме на улице Петропавловской поступило в службу спасения днем.

"Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит Свято-Петропавловская церковь. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Учитывая то, что здание храма деревянное и наблюдалось плотное задымление, был объявлен повышенный номер вызова №2", - информируют спасатели.

Пожар тушат 33 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Горящая церковь – это один из старейших храмов Горловской и Славянской епархии УПЦ Московского патриархата. Церковь была построена 1848 году, до нее на этом месте с 1700 года стоял старый храм.

"В 16:06 пожар в церкви г.Лиман локализован, в 17:10 – ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в 13:58 в городе Лиман возник пожар в деревянной церкви Петра и Павла, чей размер 20х30х11 метров.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Ивано-Франковском загорелась ферма с 30 тысячами свиней.

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