Президент Владимир Зеленский призвал профильные ведомства изменить формат проведения медицинской реформы до следующего месяца.

Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область на брифинге, сообщает пресс-служба.

"Министерству здравоохранения поставлена задача до конца сентября показать формат продолжения медреформы, смены медреформы. Мы уже поймали много медучреждений, которые почти закрывались. Мы их открывали, начинали достраивать, оснащать технически. Медреформа была так построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца - не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница. Поэтому отслеживаем. Много остановили закрытий медучреждений. Что-то МОЗ не увидел. Все будет анализироваться", - сказал он.

По его словам, положительные стороны существующей медреформы видно сразу и их можно оставить, а вот до отрицательных сторон, которые заметно не сразу, нужно докопаться и исключить их.

Также президент отметил, что глава Минздрава Максим Степанов уже уведомлен о необходимости сделать все необходимое для открытия, ремонта и оснащения больниц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране программу по трансплантации органов в течение двух лет.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов требует от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы. По его словам, в стране 332 медучреждения оказались на грани существования.