Американская корпорация "Apple" объявила дату совей большой осенней презентации. Она должна состояться 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает "РИА Новости".

Как отмечается, что несмотря на то, что "Apple" не сообщила, какие именно продукты будут представлены, многие источники указывают на то, что на презентации покажут четыре новых "iPhone 12".

Также кроме смартфонов на осенней презентации могут выпустить новые умные часы "Apple Watch Series 6", обновленные планшеты iPad и другие продукты. Помимо этого, должен состояться окончательный релиз iOS 14, после чего смартфоны начнут получать обновления операционной системы.

Отметим, что по информации финансового издания "Nikkei Asian Review", первые iPhone с поддержкой 5G будут представлены в середине сентября.

Напомним, ранее в сети раскрыли ключевые особенности нового iPhone12.

Также мы писали, что названы цены на новый iPhone12 - от 700 до 1400 долларов. Цена будет зависеть от модели и объема памяти.