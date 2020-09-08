В Минздраве рассказали о случае заболевания лихорадкой Западного Нила у жителя Полтавской области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По информации ГУ "Полтавский ОЛЦ МЗ Украины", жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила". У заболевшего повысилась температура тела до 39 градусов С, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован. Вирусологической референс-лабораторией ГУ "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", - указано в сообщении.

По состоянию на 27 августа 2020 Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщал о 122 случаях заражения, десять из которых умерли в Греции (54, восемь смертей), Испании (44, две смерти), Италии (22) и Румынии (2). В Испании, провинция Севилья, продолжается вспышка этой болезни.

С начала 2020 года Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышек среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (5), Франция (1) и Португалия (1). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано. В Украине существуют Энзоотические территории для лихорадки Западного Нила. Вакцины для профилактики лихорадки не существует.

Чтобы защититься от укусов комаров:

выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

используйте защитные средства от этих насекомых;

при необходимости осуществляйте дезинсекцию помещения.

Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты или рыбалки.

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