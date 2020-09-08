В ФРГ отреагировали на требования Государственного департамента США пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2" в связи с отравлением блогера Алексея Навального. Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Шлезвиг считает, что в этой ситуации США преследуют исключительно свои экономические интересы.

Ее слова приводит РИА Новости.

"США хотят, чтобы мы покупали американский газ, добытый методом фрекинга, а не российский газ", - пояснила мотивы американской стороны представительница земли, где ведется строительство трубопровода.

Шлезвиг добавила, что хотела бы видеть "больше честности и избирательности в дебатах" вокруг проекта.

Как сообщала "Страна", на Германию давит не только Госдеп, но и Дональд Трамп. Президент США возмутился тем, что после отравления российского оппозиционера Германия строит "Северный поток-2".

Мы также писали, что Ангела Меркель намерена согласовать с другими европейцами финальное решение по газопроводу.