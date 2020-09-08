Какие области не готовы к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на 8 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Напомним, власти Турции приняли решение ужесточить масочный режим из-за пандемии коронавируса

Как сообщала "Страна", Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, которую первой на себе испытала дочь президента России Владимира Путина. Украина предпочтет производителей из Евросоюза и США.

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