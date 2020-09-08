Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Германии следует пересмотреть свое отношение к строительству российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом чиновница написала в Twitter.

"Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни, сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку - 2", - высказалась Ортагус.

При этом она перепостила запись от 2 сентября датского политика, бывшего советника Петра Порошенко Андерса Фога Расмуссена.

"Германия требует солидарности Европы и НАТО в ответ на отвратительное отравление Навального. Они ее получат, но честный ответ Путина маловероятен. Пришло время Германии остановить строительство "Северного потока - 2", пока не стало слишком поздно". - отметил Расмуссен.

Как сообщала "Страна" 7 сентября президент США Дональд Трамп возмутился тем, что после отравления Навального Германия строит "Северный поток-2".

При этом Ангела Меркель пока не собирается отказываться от "Северного потока-2" из-за Навального.