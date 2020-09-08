Глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

Об этом он сообщил на совещании по социальным проектам партии, передает "РИА Новости".

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — пояснил он.

По словам Медведева, такие модели уже существуют в некоторых странах.

Также представитель ЕР заявил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.



"Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил Медведев.

Напомним, ранее подробно писали о том, как Кабмин Шмыгаля переписал правила получения выплат от государства.

Также сообщалось, что Верховная Рада подняла социальные выплаты сиротам выше минималки